Paris comemora primeiro aniversário dos Jogos Olímpicos com desfile no Rio Sena

Paris comemora o primeiro aniversário dos Jogos Olímpicos de 2024 neste sábado (26) com um desfile ao longo do Sena, onde foi realizada a cerimônia de abertura, e diversos eventos que culminam no domingo com a etapa final do Tour de France, em Montmartre.

Um ano após os Jogos de Paris, a capital francesa lembra com carinho do evento e, há um mês, reinstalou a pira olímpica, que sobe todas as noites em um balão, no Jardim das Tulherias.