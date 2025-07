Milan vence Liverpool (4-2) em amistoso em Hong Kong

Os 'Reds', que contaram pela primeira vez com seu grande reforço Florian Wirtz, dominaram a partida, mas acabaram sendo castigados quatro vezes por uma defesa fraca.

O português Rafael Leão abriu o placar (10'), antes do húngaro Dominik Szoboszlai (26') empatar em 1 a 1 no primeiro tempo.

O inglês Ruben Loftus-Cheek (52') e o suíço Noah Okafor (60', 90'+4) marcaram os gols que deram a vitória aos 'rossoneri', enquanto o holandês Cody Gakpo (90'+3) diminuiu para os 'Reds'.

O alemão Florian Wirtz, contratado junto ao Bayer Leverkusen por quase US$ 150 milhões (cerca de R$ 834 milhões pela cotação atual), um recorde na Premier League, jogou 45 minutos.

A grande maioria dos 49.704 espectadores que lotaram o Estádio Kai Tak eram torcedores do Liverpool, e houve mais homenagens ao atacante português Diogo Jota, que morreu junto com seu irmão André Silva no dia 3 de julho em um acidente de carro na Espanha.