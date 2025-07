'Fome', 'inanição': os desafios para definir a situação atual em Gaza

No entanto, atualmente é praticamente impossível estabelecer tais evidências devido às dificuldades de locomoção pelo território palestino sitiado.

Embora a ONU e as ONGs alertem para uma fome iminente na Faixa de Gaza, o termo só pode ser declarado com base em critérios rigorosos e evidências científicas.

Ela ocorre quando três limiares são alcançados: 20% dos lares de uma região sofrem com uma grave escassez de alimentos, 30% das crianças sofrem de desnutrição aguda e dois a cada 10.000 adultos morrem diariamente como "consequência direta da fome ou da interação entre desnutrição e doenças".

Desde 2004, o termo "fome" é definido por meio de critérios rigorosos, com base em uma escala da Classificação Integrada de Segurança Alimentar em Fases (CIF) e fundamentada em padrões científicos.

Bazerolle afirmou que era impossível para eles, como organização, examinar as crianças, "medir suas proporções, avaliar a relação entre peso e altura" para determinar seu estado.

"Todos estes deslocamentos contínuos (forçados pelo Exército israelense, nota do editor), o fato de que também não podemos ir ao norte (da Faixa de Gaza) ou a muitos dos lugares onde as pessoas mais afetadas estão, complicam enormemente a situação", acrescenta Jean-Raphaël Poitou, diretor para o Oriente Médio da Ação Contra a Fome.

"Tivemos dificuldades com os dados e o acesso à informação", explicou Nabil Tabbal, do programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), em uma coletiva de imprensa. No entanto, "devemos absolutamente confiar em dados confiáveis (...) este trabalho continua".