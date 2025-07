Barco carregado de ajuda aproxima-se do litoral de Gaza

A coalizão pró-palestina Flotilha da Liberdade anunciou neste sábado que um novo barco transportando ajuda humanitária para Gaza estava se aproximando do litoral do território palestino, com a intenção de atracar na manhã de domingo, apesar do bloqueio imposto por Israel.

O Handala, fretado por este movimento internacional de solidariedade aos palestinos, conseguiu chegar mais perto do litoral de Gaza do que um barco anterior, o Madleen, interceptado em junho, e no sábado estava a apenas 105 milhas náuticas (194 km) do seu destino, informaram os organizadores.