Arsenal contrata artilheiro sueco Viktor Gyökeres, do Sporting

O atacante sueco Viktor Gyökeres assinou com o Arsenal, anunciou o clube londrino neste sábado (26), em uma transferência no valor de € 76 milhões (cerca de R$ 496,7 milhões pela cotação atual), incluindo bônus.

Pela seleção sueca, suas estatísticas também falam por si, com uma marca de 12 gols em seus últimos 17 jogos.

"Estamos felizes por receber Viktor Gyökeres no clube. A constância que ele demonstrou em suas atuações é impressionante, e seus gols falam por si", comemorou o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, conforme citado por sua equipe.

Gyökeres é a sexta contratação do Arsenal para a nova temporada, depois do zagueiro Cristhian Mosquera, dos meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Norgaard, do goleiro Kepa Arrizabalaga e do atacante Noni Madueke.

O vice-campeão da Premier League nas últimas três edições, que não vence o campeonato inglês há vinte anos, gastou cerca de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão pela cotação atual) na janela de transferências da pré-temporada.