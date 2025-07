Zelensky diz que negociações para possível reunião com Putin começaram

"Precisamos encerrar esta guerra, que provavelmente começará com uma reunião dos líderes", disse Zelensky em um encontro com jornalistas, acompanhado pela AFP na quinta-feira.

O presidente Volodimir Zelensky anunciou nesta sexta-feira que negociadores ucranianos e russos começaram a discutir uma possível reunião com seu homólogo Vladimir Putin.

"É completamente normal que as pessoas reajam quando não querem algo ou quando não gostam", comentou o presidente ucraniano.

Os negociadores russos "começaram a discutir" o assunto com o lado ucraniano, acrescentou.

Na reunião com repórteres, Zelensky indicou que a Ucrânia estava trabalhando no financiamento de dez sistemas de defesa aérea Patriot, após um acordo com Washington que permite que países europeus comprem armas americanas para fornecer a Kiev.

"O presidente dos Estados Unidos vai entregar esses sistemas para que sejam vendidos a nós. Nossa tarefa é encontrar financiamento para esses dez sistemas", afirmou Zelensky, acrescentando que o financiamento para três deles já havia sido garantido.

mda/pop/clr/zm/avl/jc