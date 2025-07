Venezuelano exige US$ 1,3 mi do governo Trump por deportá-lo a El Salvador

Neiyerver Adrián León Rengel, um barbeiro de 27 anos, foi um dos 252 imigrantes venezuelanos deportados e enviados em março para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), depois que Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros do século XVIII contra membros da gangue Tren de Aragua.

Um imigrante venezuelano deu o primeiro passo na quinta-feira(24) para processar o governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, em US$ 1,3 milhão (R$ 7,18 milhões) por "danos" causados por sua detenção na megaprisão de El Salvador para membros de gangues.

León Rengel apresentou a documentação comprovando seu status de residência temporária e seu agendamento no serviço de imigração marcado para 2028, acrescentou, mas os agentes consideraram suas tatuagens prova de filiação ao Tren de Aragua.

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prenderam León Rengel em 13 de março, seu aniversário, na garagem de seu apartamento em Irving, Texas, segundo a denúncia.

"Eles nos trataram como animais, não é justo o que nos fizeram e que venham lavar as mãos como se nada tivesse acontecido".

A ação detalha golpes no peito e no estômago com os punhos e cassetetes.

- "Alarme" -

Por mais de um mês, sua família não soube de seu paradeiro, segundo o texto.

Leon Rengel fazia parte de um grupo de venezuelanos "que um tribunal federal ordenou ao governo que não deportassem ou devolvessem se estivessem em trâmite, ordem que foi ignorada", segundo a denúncia.

Seu irmão e cônjuge ainda estão nos Estados Unidos.

"Não é preciso ser um constitucionalista para que o caso Rengel faça soar o alarme", disse Norm Eisen, presidente do Democracy Defenders Fund, em um comunicado.

"Para um americano que acredita na justiça, este caso seria chocante. Prender e fazer alguém desaparecer sem justa causa ou acesso a recursos legais é ilegal e abominável", acrescentou.

O governo venezuelano afirmou que apenas sete de seus 252 cidadãos devolvidos tinham antecedentes criminais. Imigrantes entrevistados pela AFP estimam que haja mais, cerca de 40.

"Ficarei marcado para o resto da vida como criminoso, algo que não sou", disse León Rengel.

