Venezuela repatria dos EUA mais sete crianças separadas dos pais

Um novo voo com mais de 200 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (25) ao aeroporto que atende Caracas, trazendo a bordo sete crianças que foram separadas dos pais ao serem capturadas por agentes de imigração.

As autoridades venezuelanas acompanharam depois os menores até uma sala no terminal para a reunificação com os pais.