Saúl Níguez celebra reencontro com Filipe Luís no Flamengo

O meio-campista espanhol Saúl Níguez, novo reforço do Flamengo, comemorou nesta sexta-feira (25) o reencontro com Filipe Luís, seu ex-companheiro de Atlético de Madrid e técnico do time carioca.

"Tenho uma relação com o Filipe muito boa, muito além do campo de jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid, ele estava sempre do meu lado", comentou Saúl na entrevista coletiva de sua apresentação oficial como jogador do Rubro-Negro.