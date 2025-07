Por que a população de Gaza não está recebendo a ajuda de que tanto precisa?

As agências da ONU e as organizações humanitárias denunciam as restrições impostas por Israel, o problema urgente da segurança em um território constantemente bombardeado, e a implementação de um mecanismo patrocinado pelos Estados Unidos e por Israel que ignora o sistema humanitário tradicional.

No terreno, mais de 100 ONGs alertaram esta semana para o risco de uma crise de fome ainda maior no território palestino.

Tanto a ONU quanto as ONGs se recusam a cooperar com a fundação, pois consideram que foi concebida para servir principalmente aos objetivos militares israelenses.

Damon explica que os pontos de distribuição da GHF estão situados em dois corredores militares no sul e no centro de Gaza. Nada a ver com a rede humanitária tradicional, que contava com mais de 400 pontos de distribuição em toda a faixa costeira.

A escassez de pontos de distribuição, apenas quatro, obriga a uma enorme afluência de civis desesperados por obter comida. E os incidentes mortais têm sido muito numerosos.

Segundo a ONU, as forças israelenses mataram desde o final de maio cerca de 800 palestinos enquanto eles se dirigiam para buscar ajuda nos pontos de distribuição da GHF.