México cogita importar mais dos EUA para evitar tarifas de Trump

Ainda não foram detalhados quais bens seriam impactados.

O mandatário republicano já impôs tarifas às exportações automotivas e siderúrgicas do México, mas excluiu as mercadorias incluídas no tratado de livre comércio da América do Norte, o T-MEC, do qual o Canadá também faz parte.

Sheinbaum explicou que a proposta consiste em aumentar "a compra de produtos dos Estados Unidos sem que isso gere inflação" no México.

A proposta foi feita no âmbito da negociação com Washington de um acordo que abrangerá outras questões como segurança e migração, acrescentou.