Maduro diz que Chevron recebeu autorização dos EUA para retomar operações na Venezuela

"A Chevron foi informada da concessão de licenças para continuar suas operações na Venezuela", disse o presidente venezuelano em entrevista à Telesur. "A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez foi informada".

"Enquanto a Chevron estava neste limbo nos Estados Unidos, os poços de petróleo que administra em conjunto, sob contrato com o governo venezuelano, aumentaram sua produção", acrescentou Maduro.

A notícia ainda não foi oficialmente anunciada pelo governo de Donald Trump e a empresa não confirmou nem negou a informação.

"A Chevron opera seus negócios globalmente em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à sua atividade, assim como com as sanções estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos, inclusive na Venezuela", disse o porta-voz Bill Turenne à AFP.