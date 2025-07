Irã e países europeus retomam negociações sobre programa nuclear em Istambul

Uma delegação iraniana retomou as negociações sobre o programa nuclear iraniano em Istambul nesta sexta-feira (25) com representantes da Alemanha, França e Reino Unido, que ameaçam restabelecer sanções contra Teerã. Este é o primeiro encontro entre esses quatro países desde a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, que o Estado israelense iniciou em meados de junho sob o pretexto de impedir a República Islâmica de adquirir armas nucleares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os Estados Unidos se juntaram ao seu aliado israelense na ofensiva, bombardeando três instalações nucleares iranianas na noite de 21 para 22 de junho. A televisão estatal iraniana informou que as negociações começaram às 9h30 locais (3h30 em Brasília), no consulado iraniano em Istambul, e devem durar até aproximadamente 12h30. Esses três países europeus, juntamente com os Estados Unidos, a China e a Rússia, assinaram um acordo com o Irã em 2015 que previa restrições ao desenvolvimento de seu programa nuclear em troca do levantamento gradual das sanções da ONU. Mas em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do pacto e restabeleceram sanções contra Teerã.

Alemanha, França e Reino Unido reafirmaram seu compromisso com o acordo de 2015 e sua intenção de continuar o comércio com o Irã. Por isso, as sanções da ONU e da Europa não foram restabelecidas. Mas agora os três acusam Teerã de não honrar seus compromissos e ameaçam restabelecer todas as sanções previstas em uma cláusula do acordo que expira em outubro. O Irã quer evitar isso a todo custo. Antes do início das negociações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, disse que esta reunião é "um teste de realismo para os europeus e uma oportunidade valiosa para corrigir sua posição sobre a questão nuclear iraniana", segundo declarações da agência de notícias oficial Irna.

- "Totalmente ilegal" - Uma fonte europeia garantiu à AFP que "a omissão do E3 (como esses três países são conhecidos) não é uma opção" diante do Irã. Os europeus estão se preparando para ativar esse mecanismo "na ausência de uma solução negociada", disse a fonte, que instou o Irã a retomar sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), suspensa por Teerã após a guerra com Israel.

O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Qaribabadi, que deve participar da reunião em Istambul, disse na terça-feira que recorrer ao chamado "snapback" seria "totalmente ilegal". O Irã ameaçou se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que garante o uso pacífico da energia atômica, se as sanções da ONU forem restabelecidas. Mas a República Islâmica quer evitar essa possibilidade, pois agravaria seu isolamento internacional e aumentaria a pressão sobre sua economia, já enfraquecida pelas sanções. O Irã acredita que a AIEA tem alguma responsabilidade pelo início dos ataques israelenses e americanos, por isso suspendeu oficialmente toda a cooperação com a agência da ONU no início de julho.