Escócia implementa medidas de segurança para viagem de Trump que mistura diplomacia com golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega nesta sexta-feira (25) à Escócia, em uma visita que combinará diplomacia com sua grande paixão, o golfe, e que será marcada por um enorme dispositivo de segurança e por vários protestos previstos.

Trump deve se afastar em algum momento dos campos de golfe para se reunir com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, mas ainda não há detalhes sobre o encontro.

A chegada de Trump à Escócia está prevista para as 20h20 (16h20 em Brasília) desta sexta-feira. Segundo a Casa Branca, ele não tem eventos públicos programados para este fim de semana.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo comercial em maio, mas Londres está preocupada com a intenção declarada de Trump de "refiná-lo".

Starmer tentará reforçar o bom relacionamento que tem com o imprevisível líder republicano, com o qual conseguiu evitar as tarifas exorbitantes que foram impostas a outros países.

A guerra em Gaza também surge como um tema na agenda, em um momento em que cresce a indignação pela crise humanitária decorrente do conflito entre Israel e Hamas, e Starmer está sob pressão após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter anunciado na quinta-feira que reconhecerá o Estado palestino.