Energia solar comunitária é alternativa para os apagões em Porto Rico

A cidade Adjuntas, de 20 mil habitantes, situada no centro da ilha, lançou um programa comunitário para promover a independência energética.

Em sua casa rodeada pelas exuberantes montanhas do centro de Porto Rico, Enid Medina Guzmán sempre tem velas à mão caso a luz acabe, algo frequente nesta ilha caribenha. Mas, com a instalação de painéis solares, espera que esse pesadelo termine em breve.

"Quando chove muito e quando há um pouco mais de vento, a luz acaba rapidamente", disse esta mulher de 60 anos que sempre viveu em Adjuntas, onde os apagões fazem parte do dia-a-dia, à AFP.

O devastador furacão Maria de 2017 que destruiu estruturas, entre elas a rede elétrica deixando partes da ilha sem luz por cerca de um ano, apenas agravou o problema.

A rede elétrica foi privatizada em junho de 2021 em um aparente esforço para resolver o problema dos constantes apagões. Mas as interrupções continuam: no ano passado, Porto Rico teve massivos apagões em abril e também na véspera do Ano Novo.

"Não é normal", disse Medina Guzmán, enquanto uma equipe instala a bateria que em breve armazenará energia solar.