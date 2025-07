Atlético de Madrid anuncia saída de Rodrigo De Paul para o Inter Miami

O meio-campista argentino Rodrigo De Paul está de saída do Atlético de Madrid, clube que defende desde 2021, para ser companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, anunciou o clube espanhol nesta sexta-feira (25).

"O jogador da seleção argentina encerra seu ciclo depois de quatro temporadas no nosso clube. Rodrigo De Paul se despede do Atlético de Madrid e continuará sua carreira profissional no Inter Miami", publicou o time 'colchonero' em sua página oficial.