Acidente de ônibus nos Andes do Peru deixa pelo menos 15 mortos

"Temos 15 mortos no acidente da empresa Molina que estamos tentando identificar com a polícia", disse à imprensa Aldo Tineo, diretor da Rede Integrada de Saúde da cidade de Tarma, 240 km a leste de Lima.

Pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas nesta sexta-feira (25) quando um ônibus caiu em um barranco em Junín, na região dos Andes centrais do Peru, informou uma autoridade de saúde.

O veículo, no qual viajavam mais de 60 passageiros, perdeu o controle e caiu por uma encosta de 50 metros, informou, por sua vez, a rádio RPP. O acidente ocorreu em um trecho sinuoso e estreito da estrada, acrescentou o meio de comunicação.

O veículo havia partido da cidade de Lima em direção a La Merced, na selva central. Até o momento, as autoridades não informaram sobre as causas do acidente.

"Há 27 pacientes que foram trasladados para vários centros de saúde", acrescentou Tineo.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, má condição das estradas, falta de sinalização e pouco controle por parte das autoridades.