Universidade Columbia chega a acordo com Trump e deve pagar multa de US$ 220 milhões ao governo

A Universidade Columbia fechou um acordo com o governo Trump e deve pagar mais de US$ 220 milhões ao governo para restaurar verbas federais para pesquisa que foram canceladas em nome do combate ao antissemitismo no campus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 23.

Pelo acordo, a universidade da Ivy League pagará um acordo de US$ 200 milhões ao longo de três anos. A instituição também pagará US$ 21 milhões para resolver supostas violações de direitos civis contra funcionários judeus ocorridas após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, informou a Casa Branca.