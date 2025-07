Um clube saudita de futebol passa a ser propriedade estrangeira pela primeira vez

O grupo americano Harburg tornou-se proprietário do clube de futebol saudita Al Kholood, um fato inédito no país e que se insere no processo de privatização de três equipes de sua liga, anunciou nesta quinta-feira (24) o Ministério dos Esportes.

Essa holding de investimentos nos setores de esporte, mídia e tecnologia, dirigido pelo americano Ben Harburg, informou em outro comunicado que concluiu "oficialmente a aquisição de 100% do clube da Saudi Pro League, o Al Kholood".