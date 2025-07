Reguladores americanos aprovam compra da Paramount pela Skydance

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No começo do mês, a Paramount fechou um acordo de US$ 16 milhões (R$ 88 milhões) com Donald Trump para encerrar um processo movido pelo presidente americano no ano passado, apesar de a gigante do entretenimento ter afirmado que ele era infundado.

Dias depois, a CBS anunciou para 2026 o fim do programa "The Late Show", cujo apresentador, Stephen Colbert, é um crítico de Trump. A emissora afirmou que o cancelamento do programa se deve a "uma decisão puramente financeira".

