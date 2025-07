Petróleo sobe após acordos comerciais dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, em um mercado impulsionado pela assinatura de acordos comerciais entre os Estados Unidos e outros países, e apesar das notícias sobre uma possível retomada das operações da Chevron na Venezuela.

O barril do Brent para setembro teve alta de 0,98%, aos US$ 69,18, e o do WTI para o mesmo mês avançou 1,20%, aos US$ 66,03.