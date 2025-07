Notre Dame recupera todas as estátuas que adornam base da agulha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É muito significativo ver novamente todas as estátuas lá em cima, porque elas são praticamente as únicas sobreviventes da agulha, junto com o galo, que ficou muito danificado", destacou Marie Hélène Didier, responsável pela conservação do patrimônio e monumentos históricos da região parisiense.

Essas dezesseis estátuas não sofreram danos no incêndio que atingiu a Notre Dame em 15 de abril de 2019, pois quatro dias antes haviam sido retiradas de seu local habitual para serem restauradas em Dordoña (sudoeste da França).

"É quase um milagre", acrescentou Didier.

Atualmente ocultas pela estrutura da agulha, elas ficarão completamente visíveis no final de agosto, quando a estrutura for removida.