Medvedev, Moutet e Nakashima avançam às quartas do ATP 500 de Washington

Medvedev, cabeça de chave número 8 e 14º no ranking da ATP, derrotou nas oitavas o chinês Wu Yibing, com parciais de 6-3, 6-2.

O russo Daniil Medvedev, o francês Corentin Moutet e o americano Brandon Nakashima são os primeiros classificados para as quartas de final do ATP 500 de Washington, disputado em quadra dura.

O russo de 29 anos, ex-número 1 do mundo, segue em busca de seu primeiro título desde que foi campeão do Masters 1000 de Roma em 2023.

Seu adversário nas quartas de final em Washington será Corentin Moutet, que bateu o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 7-6 (7/4).

Eliminado no qualifying, mas incluído na chave principal no lugar do dinamarquês Holger Rune, que desistiu do torneio, Moutet venceu Evans em uma hora e 40 minutos.

Brandon Nakashima, por sua vez, passou por outro britânico, Cameron Norrie, também em dois sets: 7-6 (7/3) e 6-3.