Líder norte-coreano pede a soldados que se preparem 'para uma guerra real'

Agências de inteligência da Coreia do Sul e ocidentais relataram que Pyongyang enviou no ano passado mais de 10.000 soldados para a região russa de Kursk, junto com projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Cerca de 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos lutando pela Rússia, segundo fontes sul-coreanas.

A Coreia do Norte e a Rússia, ambas sob fortes sanções internacionais, assinaram no ano passado um acordo militar que inclui uma cláusula de defesa mútua, durante uma rara visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang.