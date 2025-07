Laços entre Pequim e Moscou são um 'fator determinante' na relação entre China e UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou nesta quinta-feira (24) que os vínculos da China com a Rússia são agora um fator "determinante" em suas relações com o bloco, em meio a uma tensa cúpula com o presidente Xi Jinping, em Pequim.

O mandatário chinês pediu, por sua vez, o fortalecimento da comunicação e a confiança mútua.