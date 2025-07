Israel analisa resposta do Hamas à proposta de trégua em Gaza

Desde 6 de julho, negociadores de ambos os lados mantêm conversas indiretas no Catar, tentando chegar a um acordo sobre uma trégua que permitiria inicialmente a libertação de dez reféns israelenses vivos em troca de um número não especificado de palestinos mantidos em Israel.

Israel anunciou, nesta quinta-feira (24), que está analisando a resposta do Hamas à proposta de trégua de 60 dias na Faixa de Gaza, enquanto a pressão de organizações internacionais aumentam devido à fome no devastado território palestino.

Mas as negociações, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, têm se arrastado sem resultados até o momento, com cada lado acusando o outro de impor suas exigências.

"Os mediadores transmitiram a resposta do Hamas à equipe de negociação israelense, e ela está atualmente sob avaliação", afirmou um breve comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo uma fonte palestina próxima às negociações, a resposta inclui emendas às modalidades de entrada de ajuda humanitária, mapas das áreas de retirada do Exército israelense e garantias quanto ao fim definitivo da guerra, que se arrasta desde outubro de 2023.

Os reféns em questão foram capturados pelo Hamas durante seu ataque surpresa no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.