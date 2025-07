Dois mortos em raros ataques ucranianos contra Sochi, cidade balneária russa

Ataques noturnos com drones ucranianos deixaram pelo menos dois mortos e onze feridos em Sochi, uma movimentada cidade balneária no sudoeste da Rússia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (24).

O governador da região de Krasnodar, onde fica esta cidade — que raramente foi alvo de ataques ucranianos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, no final de fevereiro de 2022 —, declarou no Telegram que duas mulheres morreram após a queda de destroços de um drone abatido sobre o distrito de Adler.