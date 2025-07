Universidade de Columbia pagará US$ 221 milhões para resolver disputa com governo Trump

A Universidade de Columbia anunciou nesta quarta-feira (23) que pagará US$ 221 milhões (R$ 1,2 bilhão), para resolver as investigações abertas pelo governo do presidente Donald Trump sobre denúncias de antissemitismo no campus, particularmente no caso dos protestos pró-palestinos do ano passado.

"Segundo o acordo de hoje, a grande maioria das subvenções federais que foram canceladas ou suspensas em março de 2025 será restabelecida e o acesso de Columbia a bilhões de dólares em subvenções atuais e futuras será restaurado", declarou em comunicado a universidade sediada em Nova York.