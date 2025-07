Sinner recontrata preparador físico envolvido em seu caso de doping

Desde que os resultados dos exames apontaram o uso do anabolizante clostebol, Sinner sempre afirmou ser inocente, alegando que entrou em contato com a substância após receber uma massagem de um fisioterapeuta de sua equipe.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, vai voltar a trabalhar com Umberto Ferrara, o preparador físico que ele demitiu em meados de 2024, após a revelação de seus dois testes antidoping positivos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A origem acidental da contaminação foi admitida pelas autoridades antidoping e, após acordo, a Agência Mundial Antidoping (WADA) impôs uma suspensão de três meses, que foi cumprida entre fevereiro e maio de 2025, pela responsabilidade do jogador sobre seus colaboradores.

O caso gerou grande repercussão no circuito, com alguns tenistas denunciando que os testes positivos foram divulgados com atraso (realizados em março de 2024 e só revelados em agosto), e o italiano acabou demitindo Umberto Ferrara e o fisioterapeuta Giacomo Naldi.

Ainda em 2024, durante o ATP Finals, em novembro, Sinner chegou a elogiar Ferrara, descrevendo-o como um "preparador excelente".

"A decisão [de recontratar Ferrara] foi tomada em conjunto com a equipe de Jannik, como parte dos preparativos contínuos para os próximos torneios, incluindo o Masters 1000 de Cincinnati e o US Open", escreveu em comunicado a Avima, agência que gerencia a carreira do número 1 do mundo.