Roma espera 500 mil jovens católicos para o Jubileu

Meio milhão de jovens de todos os continentes são esperados em Roma na próxima semana, a pedido do papa Leão XIV, no âmbito do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira(23).

Esses estudantes e jovens profissionais participarão de uma peregrinação de 28 de julho a 3 de agosto, que se encerrará no domingo com uma grande missa do papa Leão XIV ao ar livre, anunciaram os organizadores em uma coletiva de imprensa no Vaticano.