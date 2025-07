Populismo de direita, no estilo MAGA dos EUA, chega ao Japão

A ascensão ficou evidente nas eleições de domingo para o Senado, quando a coalizão do primeiro-ministro Sigeru Ishiba perdeu a maioria, enquanto o partido Sanseito, fundado há cinco anos com o discurso "Japão Primeiro", passou de duas para 15 cadeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A agenda do Sanseito parece ser inspirada em movimentos de direita como o "Make America Great Again" (MAGA) do presidente Donald Trump, a Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Reform UK do britânico Nigel Farage.

Eles defendem "regras e limites mais rígidos" para imigração e capital estrangeiro, a rejeição do "globalismo" e das políticas de gênero "radicais", além de mudanças na descarbonização, vacinas e agricultura sem pesticidas.

O Sanseito "devolverá o poder ao povo", escreveu no Japan Times o líder do partido Sohei Kamiya, um ex-professor e gerente de supermercado de 47 anos.

- Mão de obra barata -