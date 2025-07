Para Vanuatu, opinião da CIJ representará ponto de inflexão na justiça climática

Vanuatu, uma nação insular do Pacífico, tem sido a impulsionadora dos esforços para que a Corte Internacional de Justiça ofereça sua primeira opinião consultiva sobre a mudança climática.

Às vésperas dessa decisão crucial em Haia, esperada na tarde desta quarta-feira, a AFP conversou com o ministro de Mudança Climática do país, Ralph Regenvanu, de 54 anos, que abriu em dezembro as audiências do CIJ, o principal órgão judicial da ONU.