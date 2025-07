Ministra de Israel posta vídeo feito por IA que retrata Gaza como 'riviera' defendida por Trump

A ministra de Inovação e Ciência e Tecnologia de Israel, Gila Gamliel, postou na rede social X (ex-Twitter) um vídeo produzido por inteligência artificial que retrata a Faixa de Gaza sob ocupação israelense com a mensagem "É assim que Gaza será no futuro". As imagens retratam o território palestino como se o plano para o local apoiado por Donald Trump, que inclui expulsão de palestinos e uma "riviera" de prédios altos e luxuosos na costa de Gaza, fosse posto em prática.

O vídeo começa com o presidente dos EUA junto com a própria ministra e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu reunidos. Depois, as imagens mostram as ruínas de Gaza sendo substituídas por edifícios modernos e uma orla cheia de turistas. Por fim, o vídeo exibe um arranha-céu com o letreiro "Trump", semelhante a Trump Tower.