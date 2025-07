Mercado avalia consequências de acordos comerciais dos EUA e petróleo se estabiliza

Os preços do petróleo evoluíram com cautela nesta quarta-feira (23), enquanto os operadores tentavam avaliar as consequências dos novos acordos comerciais anunciados por Washington, bem como a probabilidade de que pactos sejam firmados com a União Europeia (UE) e a China.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro recuou 0,12%, situando-se em 68,61 dólares.