Karina Milei exige lealdade ao presidente argentino após críticas de partidários

Karina Milei, irmã do presidente argentino, Javier Milei, e sua principal assessora, exigiu nesta quarta-feira (23) a lealdade dos seguidores do governante ultraliberal, em meio a divergências internas sobre os candidatos para as eleições provinciais de Buenos Aires.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, nesta quarta-feira, expôs publicamente seu papel como líder política ao postar um incomum comunicado em sua conta no X, direcionado a integrantes do Liberdade Avança (LLA), partido pelo qual seu irmão chegou ao poder e liderado por ela.

"Aqui não se vem para especular. Vem-se para defender com unhas e dentes as ideias do Presidente", escreveu, e acrescentou: "Nessa batalha, a lealdade não é uma opção: é uma condição".

A mensagem se dirigia à ala do partido liderada pelo assessor presidencial Santiago Caputo, composta por muitos dos jovens influenciadores pró-Milei, que nos últimos dias questionaram os candidatos escolhidos por Karina e seu entorno para as eleições legislativas da província de Buenos Aires em setembro.

Autodenominados "As Forças do Céu", alguns desses seguidores se consideraram excluídos do planejamento político e apontaram no X candidatos do LLA como parte do sistema político tradicional criticado pelo presidente Milei.