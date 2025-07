Japão mantém ordem de prisão contra ecologista Paul Watson apesar da decisão da Interpol

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A revogação não muda o fato de que o mandado de prisão do Japão contra ele continua vigente", declarou Yoshimasa Hayashi, o chefe do gabinete japonês. "Nossa posição permanece inalterada: continuaremos instando as partes relevantes para que procedam com sua extradição", acrescentou.

O Japão acusa Watson de ser correspondente pelos danos e lesões a bordo de um navio baleeiro japonês em 2010, como parte de uma campanha liderada pela ONG Sea Shepherd.

"Circular Vermelha cancelada! Os baleeiros japoneses me perseguem há 14 anos, desde minha primeira detenção em Frankfurt, Alemanha, em maio de 2012", escreveu Paul Watson na terça-feira no site da fundação que leva seu nome e se dedica à proteção dos oceanos.

Um porta-voz da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, confirmou à AFP que a Comissão para o Controle de Arquivos da Interpol (CCF) havia "decidido eliminar" esta Circular Vermelha.