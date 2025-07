Israel nega acusações de 'morte de fome em massa' que se espalha por Gaza

Alice CHANCELLOR com a equipe da AFP em Gaza

Israel enfrenta uma crescente pressão internacional devido à catastrófica situação humanitária no território palestino, onde mais de dois milhões de pessoas sofrem as consequências de mais de 21 meses de um conflito devastador.

Israel negou nesta quarta-feira (23) as acusações de que seria responsável pela "morte de fome em massa" que se espalha pela Faixa de Gaza e afirmou que o Hamas provoca uma escassez deliberada nesse território palestino.

Mesmo após o início, em maio, de um alívio parcial do bloqueio de mais de dois meses, a população de Gaza ainda enfrenta uma grave escassez de alimentos e outros bens essenciais.

O presidente israelense, Isaac Herzog, declarou que o país atua "de acordo com o direito internacional" e acusou o Hamas de tentar "sabotar" a distribuição de ajuda com o objetivo de dificultar a ofensiva israelense.

O porta-voz do governo israelense, David Mencer, afirmou que "não há uma fome em massa causada por Israel. Trata-se de uma escassez provocada pelo Hamas", que governa Gaza.

Nesta quarta-feira, 111 organizações, incluindo Médicos Sem Fronteiras (MSF), Save the Children e Oxfam, alertaram que seus próprios funcionários em Gaza "estão morrendo lentamente".

A ONU denunciou na terça-feira que as forças israelenses mataram mais de mil palestinos que tentavam recolher ajuda em pontos de distribuição desde o fim de maio, quando foi criada a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), com apoio dos Estados Unidos e de Israel.

"Enquanto o cerco do governo israelense mata de fome a população de Gaza, trabalhadores humanitários agora se somam às mesmas filas por comida, arriscando serem baleados apenas para alimentar suas famílias", diz o comunicado.

– Negociações estagnadas –

O diretor do hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, declarou na terça-feira que 21 crianças morreram de fome e desnutrição no território palestino nas últimas 72 horas.

No hospital Nasser, no sul de Gaza, imagens da AFP registraram pais chorando sobre o corpo esquelético de seu filho de 14 anos, morto de fome.

Nesta mesma quarta-feira, 17 palestinos morreram em novos ataques israelenses, quatro deles perto de um centro de distribuição de alimentos, segundo a Defesa Civil.

O Exército israelense disse ter intensificado suas operações na Cidade de Gaza e em Jabaliya, no norte do território, e assegurou ter "desmantelado dezenas de infraestruturas terroristas e localizado armas no sul" da Faixa.

Israel e o Hamas participam desde 6 de julho de negociações indiretas em Doha para tentar pôr fim a quase dois anos de conflito.

Mas, após mais de duas semanas de impasses, os esforços dos mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, não deram frutos.

O conflito começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas contra Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

A campanha militar israelense no enclave palestino matou 59.219 palestinos, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas.

