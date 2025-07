Israel e palestinos se acusam na ONU por fome em Gaza

Diante de Riyad Mansour, seu contraparte palestino, o embaixador israelense, Danny Danon, acusou o movimento islamista palestino Hamas de usar o "sofrimento" dos palestinos para "alimentar sua propaganda", e detalhou as medidas contra funcionários do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), aos quais acusa de "parcialidade" contra Israel.

"O que devemos dizer" à população de Gaza que "morre" de fome?, perguntou nesta quarta-feira (23) o embaixador palestino no Conselho de Segurança da ONU, em meio a intensos confrontos verbais com Israel sobre a situação humanitária nesse território devastado pela guerra.

No final de maio, aliviou muito parcialmente o bloqueio total imposto no início de março ao território palestino, o que provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos de primeira necessidade.

Israel "está fazendo o trabalho da ONU" na Faixa de Gaza, retrucou o embaixador israelense, acusando a Ocha, por exemplo, de "subestimar" o número de caminhões de ajuda humanitária que entram na Faixa de Gaza e de "parcialidade" contra o governo israelense.

O chefe da diplomacia israelense, Gideon Saar, anunciou no domingo que havia ordenado a não renovação do visto do diretor da Ocha nos Territórios Palestinos, Jonathan Whittall, que denunciou em várias ocasiões as condições em Gaza.

Whittall, que reside em Jerusalém, "deixará o país antes de 29 de julho", precisou Danon.