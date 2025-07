França registrou 480 mortes adicionais durante onda de calor no início do verão

Essa contagem provisória será analisada em conjunto com uma estimativa de mortalidade especificamente atribuível ao calor, em um relatório a ser publicado após 15 de setembro.

O relatório observou que pessoas com mais de 75 anos de idade representaram "quase toda" a mortalidade excessiva por todas as causas registradas, nos departamentos afetados pelo "episódio de calor intenso, notável por sua duração e início precoce".

Essa estimativa de mortalidade excessiva é baseada em dados de mortalidade por todas as causas de cartórios de registro civil e relatados pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee), em comparação com o número esperado de mortes com base nos seis anos anteriores, excluindo eventos extremos.

