Federação mexicana e Chivas sancionam Chicharito Hernández por comentários "sexistas"

"Há alguns dias, na rede social TikTok, o jogador Javier "El Chicharito" Hernández fez declarações que promovem estereótipos sexistas, considerados violência midiática e contrários à igualdade de gênero no esporte", afirmou a FMF em um comunicado.

A Federação Mexicana de Futebol e o Chivas Guadalajara anunciaram nesta quarta-feira (23) que vão sancionar o atacante mexicano Javier "El Chicharito" Hernández pelos comentários "sexistas" que ele publicou sobre mulheres no TikTok.

Por esse fato, a FMF anunciou sua decisão de "impor uma multa e uma advertência" ao atacante do Chivas.

Enquanto isso, em um comunicado separado, a diretoria do Guadalajara se distanciou das mensagens de Javier Hernández.

"As recentes mensagens publicadas nas redes sociais representam uma postura individual, alheia aos princípios e valores da nossa instituição", afirmou o time 'rojiblanco'.

"O clube tomou as medidas cabíveis de acordo com seu regulamento interno", afirmou a entidade. "Somos conhecidos por promover ambientes seguros e inclusivos, com foco constante na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres".