Espanha vence Alemanha na prorrogação e vai enfrentar Inglaterra na final da Euro feminina

A atual campeã mundial Espanha se classificou para a final da Eurocopa feminina ao vencer a Alemanha por 1 a 0, graças a um gol de Aitana Bonmatí na prorrogação (113'), nesta quarta-feira (23), em Zurique, na Suíça.

As espanholas vão enfrentar na decisão a Inglaterra, atual campeã europeia, no domingo às 13h (horário de Brasília), em Basileia, numa reedição da final da Copa do Mundo de 2023 (em que venceram por 1 a 0).