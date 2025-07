Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou com resultados mistos nesta terça-feira, após a divulgação do resultado de empresas e na véspera do anúncio dos dados financeiros das gigantes Alphabet (Google) e Tesla.

O Dow Jones subiu 0,40% e o Nasdaq caiu 0,39%. O índice S&P 500 fechou positivo em 0,06% e bateu um novo recorde no fechamento, aos 6.309,62 pontos.