Ucrânia adota lei que suprime independência de órgãos anticorrupção

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, promulgou nesta terça-feira (22) uma lei controversa que suprime a independência de dois órgãos anticorrupção, uma medida qualificada de "grave retrocesso" pela União Europeia.

"Devolvido com a assinatura do presidente da Ucrânia", indicou o site do Parlamento ucraniano pela noite.