Os 21 filmes em competição no 82º Festival de Veneza

A lista com os 21 filmes em competição no 82º Festival de Cinema de Veneza, que será realizado entre 27 de agosto e 9 de setembro, foi divulgada nesta terça-feira (22).

"The Voice of Hind Rajab"

de Kauther Ben Hania

com Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees, Saja Kilani

Tunísia/França – 89 minutos

"House Of Dynamite"

de Kathryn Bigelow

com Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso

EUA – 112 minutos

"The Sun Rises On Us All"

de Cai Shangjun

com Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng

China – 133 minutos

"Frankenstein"

de Guillermo del Toro

com Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance

EUA – 149 minutos

"Elisa"

de Leonardo Di Costanzo

com Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino

Itália – 105 minutos

"À pied d'Oeuvre"

de Valérie Donzelli

com Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

França – 92 minutos

"Silent Friend"

de Ildikó Enyedi

com Tony Leung Chiu wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux

Alemanha/França/Hungria – 145 minutos

"The Testament of Ann Lee"

de Mona Fastvold

com Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin

Reino Unido – 130 minutos

"Father Mother Sister Brother"

de Jim Jarmusch

com Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett

EUA/Irlanda/França – 110 minutos

"Bugonia"

de Yorgos Lanthimos

com Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone

Reino Unido – 117 minutos

"Duse"

de Pietro Marcello

com Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi

Itália – 122 minutos

"Un Film Fatto per Bene"

de Franco Maresco

Itália – 100 minutos

"Orphan"

de László Nemes

com Bojtorján Barabas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois

Hungria/Reino Unido/Alemanha/França – 132 minutos

"L'Étranger"

de François Ozon

com Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud

França – 120 minutos

"No Other Choice"

de Park Chan wook

com Lee Byung hun, Son Yejin, Park Hee soon, Lee Sung min

Coreia do Sul – 139 minutos

"Sotto le Nuvole"

de Gianfranco Rosi

Itália – 115 minutos

"The Smashing Machine"

de Benny Safdie

com Dwayne Johnson, Emily Blunt

Canadá/EUA/Japão – 123 minutos

"Girl"

de Shu Qi

com Roy Chiu, Bai Xiao Ying

Taiwan – 125 minutos

