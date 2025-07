Número de mortos em queda de avião militar em escola de Bangladesh sobe para 27

Esta é a maior catástrofe aérea registrada em décadas no país do sul da Ásia, que observa nesta terça-feira um dia de luto nacional.

As equipes de emergência registraram na segunda-feira mais de 170 feridos no acidente, que aconteceu durante um voo de treinamento.

O piloto do avião, o tenente de 27 anos Towkir Islam, não resistiu aos ferimentos. Um tio do militar afirmou que este era o primeiro voo sem instrutor de Islam com este modelo de aeronave.

Ao redor do pátio, alguns professores se reuniram, muitos deles chorando. Com voz baixa, alguns se perguntam como um avião militar foi autorizado a sobrevoar a cidade durante um treinamento.

As autoridades abriram uma investigação sobre as circunstâncias do acidente e as causas da falha mecânica.

No local do desastre, isolado pelas autoridades, alguns militares procuram indícios. Os principais destroços do avião foram retirados durante a noite.

"Continuam acumulando elementos de prova, assim como pedaços de cadáveres ou objetos pertencentes aos estudantes", explicou o policial Pohone Chakma à AFP.

Muitos alunos da escola sofreram queimaduras graves e precisaram ser hospitalizados em Daca.

O chefe de Governo provisório do país, o Nobel da Paz Muhammad Yunus, decretou um dia de luto nacional.

sa-mmd-pa/gmo/dbh/mas/zm/fp