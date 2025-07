Multidão de estrelas estarão presentes no Festival de Veneza

Jude Law, George Clooney, Julia Roberts, Emma Stone estão entre as estrelas que participarão do 82ª Festival de Cinema de Veneza, segundo a lista oficial divulgada nesta terça-feira(22).

O festival de cinema mais antigo da Europa, que se tornou um trampolim para o Oscar, será aberto com a estreia mundial de "La Grazia", do cineasta italiano Paolo Sorrentino (A Grande Beleza, 2013), estrelado por seu ator favorito, Toni Servillo, e cujo roteiro foi mantido em segredo.

O aguardado trabalho mais recente do cineasta mexicano Guillermo del Toro, "Frankenstein", baseado no romance de Mary Shelley e produzido pela Netflix, promete uma recepção excepcional no tapete vermelho com participações de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz e Mia Goth.

O diretor da Mostra ficou particularmente emocionado ao apresentar "The voice of Hind Rajab", do diretor tunisiano Kaouther ben Hania, que narra a morte de uma palestina de seis anos em Gaza enquanto "tentava fugir com a família durante um ataque israelense", no início de 2024.

Três filmes franceses estão na disputa: "O Estrangeiro", de François Ozon, uma adaptação em preto e branco do romance de Albert Camus, estrelado por Benjamin Voisin. Também na disputa está "A Pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli, estrelado por Bastien Bouillon e Virginie Ledoyen, sobre um fotógrafo de sucesso que abandona tudo para se tornar escritor.