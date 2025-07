Mais de 100 ONGs alertam para 'fome em massa' na Faixa de Gaza

Israel enfrenta uma pressão internacional crescente devido à situação humanitária catastrófica no território palestino, onde mais de 2 milhões de pessoas enfrentam 21 meses de um conflito devastador.

Mais de 100 ONGs alertaram nesta quarta-feira para a "fome em massa" na Faixa de Gaza, e ressaltaram que seus próprios colegas sofrem com a escassez de suprimentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo após Israel começar a aliviar, em maio, um bloqueio de mais de dois meses, a população da Faixa de Gaza ainda enfrenta uma escassez grave de alimentos e outros bens essenciais, e moradores têm morrido quando tentam receber ajuda em alguns pontos de distribuição.

Os 111 signatários do comunicado, entre eles a Médicos sem Fronteiras (MSF), Save the Children e Oxfam, alertaram: "Nossos colegas e aqueles a quem servimos estão morrendo lentamente. Enquanto o cerco do governo israelense causa fome entre a população da Faixa de Gaza, os trabalhadores humanitários se somam às mesmas filas para receber alimentos, correndo o risco de serem baleados apenas por tentarem alimentar suas famílias."

Os grupos pediram a negociação imediata de uma trégua, a abertura dos postos fronteiriços e o livre fluxo de ajuda por meio dos mecanismos da ONU, que destacou hoje que as forças israelenses já mataram mais de mil palestinos que tentavam receber ajuda alimentar desde que começou a operar a Fundação Humanitária de Gaza, que assumiu a distribuição da assistência (apoiada pelos Estados Unidos e por Israel), afastando o sistema a cargo das Nações Unidas.

Israel afirma que a ajuda humanitária está entrando na Faixa de Gaza, e acusa o movimento islamita palestino Hamas de explorar o sofrimento dos civis.