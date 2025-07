Inglaterra vence Itália (2-1) na prorrogação e vai à final da Eurocopa feminina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Itália havia aberto o placar em um de seus poucos ataques por meio de Barbara Bonansea (33'), e a Inglaterra conseguiu empatar nos acréscimos do tempo regulamentar graças a um gol da atacante Michelle Agyemang (90'+6).

Com apenas quatro jogos pela seleção inglesa e já tendo brilhado nas quartas de final contra a Suécia (2 a 2, e vitória de 3 a 2 nos pênaltis), Agyemang, de 19 anos, acabou soltou um disparo que surpreendeu as jogadores da 'Azzurra', que praticamente comemoravam a classificação para a final.

As inglesas voltam assim a uma decisão, apesar de seus altos e baixos no torneio. A equipe já sofreu mais gols (6) do que na Euro que conquistou em 2022 como anfitriã. Mas com muita insistência e personalidade, além do papel importante desempenhado por suas jogadoras reservas, a Inglaterra conseguiu chegar à final.

"É incrível, é uma sensação incrível. Este time não merece nada mais do que isso... Três finais seguidas [Euro 2022 e 2025, uma derrota para a Espanha na Copa do Mundo de 2023] e ainda queremos mais. Eu só faço o que é melhor para o time", disse Kelly.