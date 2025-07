Enviado dos EUA viajará ao Oriente Médio para finalizar 'corredor' humanitário para Gaza

O enviado americano Steve Witkoff viajará ao Oriente Médio para finalizar o estabelecimento de um "corredor" com o objetivo de levar ajuda a Gaza, território devastado pela guerra, informou nesta terça-feira (22) o Departamento de Estado.

Witkoff viaja à região com "a firme esperança de que alcancemos outro cessar-fogo assim como um corredor humanitário para que a ajuda possa fluir, que ambas as partes efetivamente concordaram", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, aos jornalistas em coletiva de imprensa.

Israel, que mantém Gaza sitiada e permite a entrada de ajuda apenas em quantidades limitadas, acusa o Hamas de explorar o sofrimento dos civis, desviando ajuda humanitária para revendê-la a preços altos ou atirando contra pessoas que aguardam por essa ajuda.

No entanto, testemunhas e a Defesa Civil do território acusaram repetidamente as forças israelenses de atirar contra civis que esperam por ajuda.

A ONU afirma que o exército matou mais de 1.000 palestinos que tentavam conseguir alimentos desde o fim de maio.