Empresas alemãs lançam plano para investir €631 bi em 3 anos

Chanceler federal Friedrich Merz classifica iniciativa como uma das maiores das últimas décadas no país. Capital privado deverá impulsionar investimentos na indústria e em infraestrutura.Após se reunir com representantes do setor empresarial na sede da chancelaria federal em Berlim, o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, anunciou nesta segunda-feira (21/07) que uma aliança de empresas alemãs planeja investir ao menos 631 bilhões de euros (R$ 4,1 trilhões) na economia alemã até 2028, em uma iniciativa batizada de Made for Germany. Merz afirmou se tratar de "uma das maiores iniciativas de investimento" na Alemanha nas últimas décadas. "A mensagem [...] é muito clara: a Alemanha está de volta. Vale a pena investir na Alemanha novamente. Não somos um lugar do passado, mas um lugar do presente e, acima de tudo, do futuro", acrescentou. O dinheiro deverá ser destinado a novas unidades industriais e fábricas na Alemanha, mas também a pesquisa e desenvolvimento e à modernização da infraestrutura. Merz disse que investimentos públicos poderão ser potencializados por capital privado adicional. "Queremos alavancar esse potencial e, assim, desencadear mais efeitos de crescimento", afirmou. A iniciativa Made for Germany inclui 61 grandes empresas de diversos setores. O grupo é liderado por executivos das principais empresas da Alemanha, incluindo o Deutsche Bank e o grupo Siemens. Após dois anos consecutivos de recessão, e em meio a poucas esperanças de que a economia alemã se saia significativamente melhor neste ano, Merz esperava convencer as empresas a aumentar os investimentos. O diretor-executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, disse após a reunião que eles estão observando "um governo que está ganhando força" e que tem como prioridades o crescimento e a competitividade. Roland Busch, diretor-executivo da Siemens, falou sobre uma "nova forma de colaboração entre as empresas e a política". Para desbloquear os bilhões anunciados, ele disse que Berlim deveria regulamentar menos e dar mais liberdade às empresas. Governo tem plano de €500 bilhões em investimentos O governo alemão, que assumiu o poder em maio, aprovou recentemente um grande programa de 500 bilhões de euros (R$ 3,3 bilhões) em recuros públicos para investimentos em infraestrutura nos próximos 12 anos. Um porta-voz do governo observou na semana passada que o Estado está preparado para fazer os investimentos iniciais, mas enfatizou que os fundos públicos por si só não serão suficientes. A economia alemã, antes invejada em toda a Europa, sofreu grandes abalos em meio à alta da inflação e dos preços da energia e ao aumento da competição internacional observado nos anos que se seguiram à pandemia de covid-19 e após o início da guerra na Ucrânia. Merz foi eleito com a promessa de impulsionar a economia. Desde então, o Bundestag (câmara baixa do Parlamento) também aprovou medidas de alívio fiscal no valor de bilhões de euros com o objetivo de incentivar novos investimentos. rc/bl (DPA, DW)